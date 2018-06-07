Rusya: Suriye’nin inşasını biz yapmalıyız

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Suriye’nin yeniden inşasında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin yer almasını istedi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, BDT ülkelerinin Suriye’nin yeniden inşasına katılmasını isteyerek, “Çok açıktır ki, güvenlik ancak ortak çabalarla sağlanabilir. Bu bağlamda Suriye’de barışçıl bir yaşamın birlikte kurulması için öneride bulunuyorum” ifadelerini kullandı. Suriye’de geniş bir yelpazede işbirliği yapılabileceğine dikkat çeken Şoygu, BDT ülkelerine, mayın temizleme, gerilimi azaltma bölgelerinin kontrol devriyesi, insani yardım ve altyapının yeniden inşası konularında birlikte çalışılabileceği önerisinde bulundu. AA

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