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29 EYLÜL 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Rusya, Suriye'ye S-300 takviyesi yapacak

29 Eylül 2018, Cumartesi 11:13
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus askeri uçağının düşürülmesinin ardından Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkiyatı başladığını bildirdi.

Lavov, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 73'üncü Genel Kurulu görüşmelerinde yaptığı konuşmanın ardından, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Soçi mutabakatı ve el-Nusra üyelerinin İdlib'den nasıl ayrılacağına ilişkin bir soruya Lavrov, şöyle yanıt verdi:

''Militanlar ve ağır silahlar, İdlib'de silahlardan arındırılmış bölgeden başka yerlere transfer ediliyor. Türkiye siyasi süreçte yer alacak muhalifleri el Nusra'dan ayırma sorumluluğunu aldı. Bu kolay bir iş değil. Obama yönetimi bize birçok kez söz verdi, yapamadı, mevcut yönetim de yapamadı. Türkiye'nin ılımlı muhalifleri el-Nusra'dan ayırmasını umut ediyoruz''

Suriye'de, Rusya, Türkiye ve İran ''yüzde yüzde hemfikir olmasa'' da terörle mücadele ve Suriye'nin bütünlüğü konusunda birlik olduklarını belirten Lavrov, Astana iş birliği formatının son derece faydalı olduğunu kaydetti.

''Suriye'ye S-300 hava savunma sistemi sevkıyatı başladı''

Suriye'de, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin operasyonlar düzenlediği Rakka'da yaşananların olmasına izin vermeyeceklerini belirten Lavrov, ''Yüzlerce, binlerce Suriyeli Halep'e, Doğu Guta'ya dönmeye başladı." ifadesini kullandı.

Lavrov, Suriye'de Rus uçağının düşürülmesinin ardından, ''S-300 hava savunma sistemi sevkıyatının başladığını'' açıkladı.

Rusya, Suriye'nin Lazkiye kenti yakınlarında içinde 15 askeri personelin de bulunduğu İl 20 keşif uçağının düşürülmesinin ardından bu ülkeye S-300 hava savunma sistemi konuşlandırılacağını açıklamıştı.

Euronews Türkçe

Etiketler: Suriye, Rusya, silah, İsrail
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