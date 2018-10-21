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21 EKİM 2018 PAZAR - YIL: 49

Rusya Trump'ı kınadı

21 Ekim 2018, Pazar 12:15
Rusya, ABD Başkanı Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ülkesinin çekileceğini açıklamasını kınadı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan ülkesinin çekileceğini açıklaması ile ilgili olarak, "Rusya’nın taviz vermesi için şantaj yöntemleriyle devam eden girişimleri kınıyoruz." dedi.

Ryabkov, Rus TASS haber ajansına yaptığı değerlendirmede, Trump’ın açıklaması ile ilgili olarak durumu değerlendirmek için zamana ihtiyaç olduğunu ifade etti.

"Duygusal patlamalarla" böyle kararlar alınmaması gerektiğini söyleyen Ryabkov, "Stratejik istikrarın korunması için, uluslararası güvenlik ve nükleer silahlar alanında güvenlik için önemli bir konuda Rusya’nın taviz vermesi için şantaj yöntemleri ile devam eden girişimleri kınıyoruz." diye konuştu.

Ryabkov, Washington'daki bazı güçlerin ülke yönetimini anlaşmadan resmi olarak ayrılmaya dair bir karara götürmek için bastırdığını belirterek, “Bu çok tehlikeli bir adım olurdu." ifadesini kullandı.

Ryabkov, bugün Moskova’ya resmi temaslarda bulunmak üzere gelecek ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan bu hususta somut bilgiler duymayı umduklarını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün Rusya ile ülkesi arasında geçmişte imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Biz anlaşmada kalan taraf olduk ve anlaşmaya saygı gösterdik ancak Rusya ne yazık ki bu anlaşmaya saygı göstermedi. Bu nedenle anlaşmayı feshedeceğiz, anlaşmadan çekileceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması

ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması, 1987'de Washington'da imzalanmıştı.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füze almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

AA

Etiketler: trump, rusya, nükleer
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