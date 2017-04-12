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Rusya: Türkiye kendi işine turizme, sebzelere baksın

12 Nisan 2017, Çarşamba 17:21
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, haftalık basın toplantısında Suriye'de gerçekleştirilen kimyasal saldırıya da değindi.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim ve İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in 14 Nisan Cuma günü Moskova’da üçlü görüşme yapacağını belirtti. Zaharova, bakanların Moskova’daki görüşmede ABD’nin Suriye’ye düzenlediği saldırının sonuçlarını en aza indirgemeye yönelik ortak adımları istişare edeceğini söyledi.

Zaharova’ya Türkiye’den gelen ‘Han Şeyhun saldırısında sarin gazı kullanıldığı kesinleşti’ açıklaması da soruldu.

Zaharova, “Han Şeyhun’daki olayla ilgili tespitleri Türkiye değil, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) yapmalı” yanıtını verdi.

“Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı” diye devam eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye’deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW’nin yetki alanında” ifadelerini kullandı.

‘TÜRKİYE OPCW YETKİSİNDEKİ KİMYASAL SİLAHLAR YERİNE TURİZM SEZONU ÖNCESİ DENİZLERİ VE GIDA KALİTESİYLE UĞRAŞSIN’

“Bence Türkiye Sağlık Bakanlığı, turizm sezonu öncesinde deniz sularının analizi, turizm bölgelerindekiler de dahil olmak üzere gıda ürünlerinin kalite-kontrolü ile uğraşmalı” diye devam eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, “Kimyasal silah sorunu, ilgili uluslararası kuruluşların yetkisinde. Özellikle bu konu, sadece uzun yıllar önce kurulmakla kalmayan, aynı zamanda da ilgili birimi, Suriye’deki kimyasal silah kullanımıyla ilgili olayları doğrudan soruşturan OPCW’nin yetki alanında” ifadelerini kullandı.

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  • cuma

    12.04.2017 20:39:31

    ne oldu bal ayıya?

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