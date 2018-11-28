Rusya tutuklamaya devam ediyor

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 15'inin tutuklandığı bildirildi.

NATO üyesi 29 ülkeden Rusya'ya Ukrayna çağrısı Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle, yaralı olan 3 askeri personel için daha 2 aylık tutuklama kararı verdi. Diğer askeri personelin yargılaması ise devam ediyor. Dün mahkeme, 24 askeri personelden 12'sinin 2 aylığına tutuklanmasına karar vermişti. Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı. AA

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