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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya tutuklamaya devam ediyor

28 Kasım 2018, Çarşamba 15:15
Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rusya'nın el koyduğu Ukrayna savaş gemilerinde gözaltına alınan 24 askeri personelden 15'inin tutuklandığı bildirildi.

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Ria ajansının haberine göre, Kırım'daki Rus mahkemesi, Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle, yaralı olan 3 askeri personel için daha 2 aylık tutuklama kararı verdi.

Diğer askeri personelin yargılaması ise devam ediyor.

Dün mahkeme, 24 askeri personelden 12'sinin 2 aylığına tutuklanmasına karar vermişti.

Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri, Ukrayna savaş gemilerine karasularını ihlal ettiği iddiasıyla silahlı müdahalede bulunmuş, Ukrayna Deniz Kuvvetlerine ait 3 geminin 24 personelini gözaltına almıştı.  

AA

Etiketler: rusya, ukrayna
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