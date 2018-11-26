Rusya, Ukrayna'ya nota verdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna donanmasına ait üç geminin sınır ihlali yapması sonrası Kerç Boğazı'nda yaşanan gerilim nedeniyle bakanlığa çağrılan Ukrayna maslahatgüzarına nota verildiğini açıkladı.

Ukrayna Maslahatgüzarı Ruslan Nimçinskiy ile Rus Dışişleri'nde yapılan görüşmenin ardından bir açıklama yayınlayan bakanlık, Ukraynalı diplomata konuyla ilgili nota verildiğini belirtti. 'OLASI OLUMSUZ GELİŞMELERİN TÜM SORUMLULUĞU KİEV'E AİT' Ukraynalı radikallerin Ukrayna'daki Rus diplomatik temsilciliklerine yönelik kabul edilemez saldırından duyulan rahatsızlığın Himçinskiy'e aktarıldığına da anlatan Rus Dışişleri, "Azak-Karadeniz havzasında Kiev'in kusuru nedeniyle yaşanacak olası olumsuz gelişmelerin tüm sorumluluğunun Ukrayna tarafına ait olduğunun altı çizildi" ifadelerine yer verdi. Ukrayna gemilerinin Rus karasularına girmesi yüzünden Rusya'nın bölgeye savaş uçaklarını göndermesi raddesine kadar tırmanan gerilim nedeniyle Rusya'daki Ukrayna maslahatgüzarının Rus Dışişleri'ne davet edilmişti. Sputnik Türkiye

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