Rusya ve ABD görüşmesinde gündem: Suriye

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeri Gerasimov'un, ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford ile Suriye konusunu görüştüğü bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki genelkurmay başkanının Finlandiya'nın başkenti Helsinki yakınlarındaki Vantaa şehrinde bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, Suriye'deki krizin çözümüne ilişkin konuların ele alındığı görüşmede, genelkurmay başkanlarının, buradaki durumun bir an önce istikrarlı hale gelmesi gereğinin önemine işaret ettiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca, genelkurmay başkanlarının, Avrupa'daki gerginliğin azaltılması ve güvenlik ile ilgili konuların yanı sıra ikili ilişkilere de değindiği vurgulandı. AA

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