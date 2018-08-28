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5 EYLÜL 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Rusya ve İngiltere arasında ''İdlib'' tartışması yaşandı

28 Ağustos 2018, Salı 22:52
Suriye'deki son durumu görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Rusya ve İngiltere temsilcileri arasında İdlib konusunda tartışma yaşandı.

'İdlib konusunda birçok soru işareti var'

Aynı senaryo şimdi de İdlib’de

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, BMGK'daki toplantı sırasında yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi ve BMGK ağustos ayı dönem başkanı Karen Pierce'in toplantı öncesi gazetecilere yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Pierce'in, Rusya'nın bazı Batılı devletlerin İdlib'te kimyasal saldırı düzenleyeceği yönündeki iddialarına ilişkin kullandığı "Bu iddiaları kimin ortaya attığı önemli. Bunu söyleyen tek bir ülke var o da Rusya. Bu Rusya için bile olağan dışı bir yalan haber." ifadelerini hatırlatan Nebenzia, "Rusya Savunma Bakanlığı tuhaf ya da yalan açıklamalar yapmaz. Eğer bir açıklama varsa sağlam bir temeli vardır." savunmasında bulundu.

Nebenzia ayrıca, Suriye'deki durumun iyiye gittiğini, insanların evlerine geri dönüşlerinin mümkün olabileceğini iddia etti.

Pierce ise Nebenzia'nın Suriye'deki durumda ilerleme kaydedildiğine dair açıklamalarına tepki göstererek, "Bu açıklamalar İdlib'teki insanlara yardımcı olmayacak. Hayatları tehlikede olan 3 milyon sivil var ve Suriye rejimi bu insanlara karşı saldırganlığını artırıyor." diye konuştu.

İngiltere, Fransa ve ABD'nin geçen hafta yaptıkları açıklamada herhangi bir kimyasal saldırıya gerekli cevabın verileceğini belirttiklerini anımsatan Pierce, "Rusya'nın, İngiltere'ye yönelik iddialarını yeniden reddediyorum. İngiltere hükümeti kimyasal silahların yasaklanmasına dair taahhüdünü ve bu yasağın sağlanması için ulusal partnerlerimizle çalışmayı sürdüreceğini bir kez daha tekrar ediyorum." diye konuştu.

Suriye'nin kuzeybatısında insani durum kötüye gidiyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Direktörü John Ging de toplantıda yaptığı açıklamada, son haftalarda Suriye'nin kuzeybatısında insani durumun daha da kötüye gittiğini açıkladı.

Ging, "Son haftalarda İdlib, Halep, Hama ve Lazkiye'de düzenlendiği bildirilen, sivillerin ölümü ve yaralanmasına, ayrıca da okullar ve hastanelerde hasara yol açan yoğun hava saldırıları ile Suriye'nin kuzeybatısındaki insani durumun ciddi şekilde kötüleştiğini görüyoruz." açıklamasında bulundu.

İdlib ve çevresinde gerginliğin azaltılması, bölgeye sürekli insani yardım ulaştırılmasının sağlanması, sivillerin ve altyapıların korunması için konseyin tepkisinin de önemli olduğunu vurgulayan Ging, "İdlib'te en kötü senaryo Suriye'deki kriz boyunca görülmemiş boyutta bir insani acil durumun ortaya çıkması. Bunun önüne geçmek için BMGK üyelerini yapabilecekleri ne varsa yapmaya çağırıyoruz. Kofi Annan'ın da söylediği gibi eğer siyasi iradeyi bulabilirsek, problemlerimizle başa çıkacak yolumuz ve kapasitemiz var demektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA

Etiketler: suriye, rusya, ingiltere, idlib
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