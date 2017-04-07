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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Rusya ve İran'dan; ABD'nin Suriye'yi vurması ile ilgili ilk açıklamalar

07 Nisan 2017, Cuma 09:00
​Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Danışmanı Dimitry Peskov, Putin'in ABD'nin Suriye'ye saldırısını, "bağımsız bir BM üyesine yapılmış bir saldırganlık" olarak nitelendirdiğini açıkladı.

Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Devlet Başkanı Putin, ABD'nin bu saldırısını bağımsız bir BM üyesine yapılmış olan bir saldırganlık olarak gördüğünü, bunun da uluslararası kurallara aykırı olduğunu söylüyor. Putin, ABD'nin Suriye saldırısı ile dünya kamuoyunun Irak'ta meydana gelen sivil kayıplarını gözlerden uzak tutmaya çalıştığına inanıyor" dedi.

Kremlin Basın Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Suriye'de rejime ait üsse hava saldırısı düzenlemesiyle ilgili, "Egemen bir devletin uluslararası haklarının ihlalidir. Yapay sebeplerle düzenlenmiş saldırıdır." dedi.

"ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz"

Rusya Meclis alt kanadı Duma Savunma Komitesi Başkan Yardımcısı Yuriy Şvıtkin, ABD'nin Suriye'ye füzeli saldırısına, "ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz" diye tepki gösterdi.

Washington'un Suriye'ye füzeyle ateş açmasının "ABD'nin çifte standart politikası" olduğunu savunan Şvıtkin Rus haber ajansı Ria Novosti'ye yaptığı açıklamada, "Bu ABD'nin bir kez daha uyguladığı çifte standart politikasıdır, bunu başka şekilde adlandıramazsınız" dedi ve ekledi:

"Bugün ABD'nin IŞİD'i kendi jeopolitik çıkarlarının kararını vermek için bir araç olarak kullandığını bir kez daha görüyoruz ve IŞİD ile mücadele eden Suriye ordusuna ateş açılması endişe uyandırıyor."

Şvıtkin, "ABD kime karşı savaşıyor? IŞİD'e karşı mı IŞİD ile mücadele edenlere karşı mı?" diye sordu.

Rusya /Ozerov : BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem 

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye bombardımanını, "BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirdi ve Rusya’nın Suriye’de ABD ile "askeri işbirliği kanallarını kesebileceği" uyarısı yaptı.

Rus haber ajansı Ria Novosti'de yer alan habere göre, Federasyon Konseyi Savunma Komitesi Başkanı Viktor Ozerov, ABD'nin Suriye'ye karşı giriştiği saldırıyı "Bu eylem BM üyelerine karşı yapılan agresif bir eylem" diye nitelendirerek, Rusya'nın BM Güvenlik Konseyi'nin toplanmasını talep edeceğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi Bolivya da daha önce yaptığı açıklamada, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediği roket saldırısı görüşmek üzere Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasını istedi.

'Uluslararası hukuka aykırı tehlikeli bir hareket'

 

İran, ABD’nin Suriye’deki Şayrat Hava Üssü'ne düzenlediği füze saldırısını “şiddetle” kınayarak, saldırının “uluslararası hukuka aykırı tehlikeli bir hareket” olduğunu belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklama yaprak, “İran, Amerikan savaş gemilerinden Suriye’deki Şayrat Hava Üssü'ne yapılan saldırıyı ve her türlü tek taraflı askeri eylemi şiddetle kınıyor” ifadelerine yer verdi. 

Bakanlık Sözcüsü Behram Kasımi azmasıyla yayımlanan açıklamada, “İran her türlü kimyasal silah kullanımını şiddetle kınıyor, aynı zamanda bunun bir bahane olarak kullanılıp tek taraflı eylemlerde bulunulmasını tehlikeli, uluslararası hukuka aykırı ve yıkıcı bir hareket olarak görmektedir ” denildi.

Açıklamada, “Suriye'nin İdlib kentindeki şüpheli kimyasal saldırının failleri ve bu olaydan yararlananlar belirsizliğini korurken, ABD’nin Suriye’ye füzeli saldırısı, çökmeye yüz tutmuş teröristlerin güçlenmesine neden olup Suriye ile bölgedeki durumun daha da karmaşık hale getirecek” diye kaydedildi.

DHA

Etiketler: suriye, rejim, abd, iran, rusya
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  • özdemiroğlu

    07.04.2017 10:54:08

    Rusya ne kadar komik oluyorsun, '' Bağımsız bir BM üyesine saldırı'' öyle mi? Senin ne işin var Suriye' de ve saldırdığın muhaliflerin semtinde? Ha Esad denilen cani çağırdı diyeceksin. Afganistan'a da zamanında o günkü Komünist Afgan Hükümeti çağırmıştı. Sonra ne oldu? İnşaallah Suriye'den de (aynen Afganistan gibi) pılını pırtını toplayıp rezil bir şekilde çekileceksin. O zaman da fazla uzak değildir!

  • Toygar

    07.04.2017 09:55:40

    Ahiret var! Orada zulüm yok, adalet var!

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