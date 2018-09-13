Rusya ve İsrail 'Suriye’yi' görüştü

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Şabbat ile Moskova’da görüştü.

Rusya Güvenlik Konseyinden yapılan açıklamada, tarafların Suriye konusu etrafında gelişen durum, Ortadoğu'da istikrar ve güvenliğin sağlanması, Rusya, İran ve Türkiye’nin liderler seviyesinde 7 Eylül’de Tahran’da yaptığı zirveyi ele aldıkları bildirildi. Açıklamada, "Nikolay Patruşev ve Meir Ben-Şabbat terörizme karşı mücadele problemlerine özellikle dikkati çekerek, güvenlik alanında Rus-İsrail etkileşimi konusunda görüş alışverişinde bulundular." ifadesi kullanıldı. AA

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