Rutte: İnanılmaz üzücü

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Danimarka'da gazetecilere yaptığı açıklamada, gazeteci Cemal Kaşıkçı konusunda tam neler yaşandığıyla ilgili daha çok soru işareti olduğunu belirterek, "Gerçeklerin ortaya çıkması lazım." ifadelerini kullandı.

Rutte, Fransa, Almanya ve İngiltere'nin inandırıcı bir araştırma yapılması için yaptığı çağrıya katılarak, "Tam olarak ne oldu. Kim sorumlu? Geniş çaplı araştırma yapılması önemli." diye konuştu.

Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin "inanılmaz üzücü" ifadelerini kullanan Rutte, "Suudi Arabistan'ın olaya nihayet biraz da olsa açıklık getirmesi iyi bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.