S-400'lerin maliyeti belli oldu

S-400'lerin maliyetinin 2 milyar doları aşacağı açıklandı.
Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söyledi ancak net rakamı açıklamadı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamış ancak maliyet konusunda bilgi vermemişti.