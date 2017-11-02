S-400'lerin maliyeti belli oldu

S-400'lerin maliyetinin 2 milyar doları aşacağı açıklandı.

Rus devlet savunma sanayisi şirketi Rostec'in genel direktörü Sergey Çemezov, Türkiye ile imzalanan S-400 hava savunma sistemi anlaşmasının tutarının 2 milyar doları aştığını söyledi ancak net rakamı açıklamadı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Eylül ayında yaptığı bir açıklamada, S-400 füze savunma sisteminin satın alınması konusunda imzaların atıldığını ve Türkiye'nin kaporayı Moskova'ya gönderdiğini açıklamış ancak maliyet konusunda bilgi vermemişti.

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