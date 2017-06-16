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18 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

S. Arabistan, BAE ve Bahreyn'den ortak Katar açıklaması

16 Haziran 2017, Cuma 21:26
Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn, Katar'a yönelik uyguladıkları ablukanın, ulusal güvenliği korumayı amaçlayan bir egemenlik hakkı olduğunu belirtti.

Söz konusu üç ülkenin Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri tarafından  yapılan ortak açıklamada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd bin Raad  el-Hüseyin'in, "Katar ile diplomatik ve ekonomik ilişkileri kesme kararının insan  hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğu" yönündeki açıklaması  değerlendirildi.

Açıklamada, "BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ile insan haklarının  teminat altına alınması ve söz konusu iddiaların doğruluğunun araştırılması  konusunda irtibata geçilebileceği bir sırada böyle bir açıklamanın yapılması  üzücüdür." ifadesine yer verildi.

"Katar ile ilişkilerin kesilmesi bir egemenlik hakkıdır ve söz konusu  ülkelerin terör ve radikalizm tehdidi karşısında ulusal güvenliğini korumayı  amaçlamaktadır." denilen açıklamada, ablukadan zarar görenlerin durumlarını  gözeten bir dizi tedbir alındığına işaret edildi.

Katar'la diplomatik ilişkilerini kesen ülkeler, ablukayla istenilen  "güvenliğin korunması, terörle mücadele ve bölge halklarının refahının teminat  altına alınması" hedeflerine ulaşılması için ilgili mercilerle çalışmaya hazır  olduklarını kaydetti.

Hüseyin önceki gün, Katar'la diplomatik ilişkilerin kesilmesi  kararının, insan hakları üzerindeki olası etkileri konusunda endişe duyduğunu  belirterek, "BAE ve Bahreyn'in, Katar'a sempati duyan ya da kendi hükümetlerinin  kararlarına karşı çıktığını ifade eden vatandaşlarını hapis ve para cezası ile  tehdit ettiğini işitmekten son derece rahatsızlık duyuyorum çünkü bu, ifade  özgürlüğünün açık şekilde ihlali anlamına geliyor." değerlendirmesinde  bulunmuştu.

Suudi arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la  tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını  Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat  içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek  kara sınırını da kapatmıştı.

AA

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