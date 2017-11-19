S. Arabistan Türkiye'den insansız hava aracı almak için görüşme halinde

Suudi Arabistan’ın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) tarafından geliştirilen 6 Anka insansız hava uçağı ile 2 yer kontrol istasyonu almaya hazırlandığı ileri sürüldü.

Defence News sitesinin aktardığına göre TUSAŞ‘ta görevli Görkem Bilgi satış konusunda Suudi Arabistan ile bir süredir görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Görkem Bilgi, Suudilerin özellile keşif özelliğine ilişkin bazı talepleri olduğu ve bu talepler üzerinde görüşmelerin halen sürdüğünü söyledi. Ayrıca anlaşma kapsamında Suudi Arabistan’a teknoloji transferinin de ele alındığı belirtildi.

Bir başka kaynağa göre ise son dönemlerde petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle Suudiler ANKA satışı için indirim talep etti.

TUSAŞ‘ın ilk yerli drone’u olan ANKA halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kullanılıyor. 2018’de 10 yeni ANKA’nın TSK’nın kullanımına verilmesi bekleniyor.

ANKA’nın Birleşik Arap Emirlikleri’ne satışı konusunda da görüşmeler yapılmış ancak BAE’nin kendi insansız hava aracı projesi nedeniyle görüşmelerin sonuçsuz kaldığı belirtiliyor.