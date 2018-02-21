Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girişi 3 yıllığına yasaklandı

Ukrayna Devlet Sınır Hizmetleri’nin, eski Gürcistan Devlet Başkanı ve eski Odessa Valisi Mihail Saakaşvili’nin Ukrayna’ya girişini 2021 yılına kadar yasakladığı belirtildi.

Saakaşvili'nin avukatı Ruslan Çernolutskiy, Sputnik'e açıklamasında, "2021 yılına kadar giriş yasağı getirildi" dedi. Bu kararın yasadışı olduğunu söyleyen avukat, mahkemeye gideceklerini de sözlerine ekledi. Ukrayna vatandaşlığından çıkarılan Saakaşvili'nin Ukrayna Göçmen Servisine iltica başvurusu reddedilmişti. Kararı mahkemeye götüren Saakaşvili'nin itirazı yerinde bulunmamış, düzenlenen bir operasyonla Saakaşvili Polonya'ya sınır dışı edilmişti. Saakaşvili, eşinin Hollanda vatandaşı olması nedeniyle Amsterdam'a yerleşmişti.

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