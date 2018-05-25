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1 HAZİRAN 2018 CUMA - YIL: 49

“Sabretmek için bir sebep var”

25 Mayıs 2018, Cuma 02:30
APONYA’DA ‘BEYİNCİK DEJENERASYONU’ HASTALIĞINA YAKALANAN AYA KİTO, HASTALIĞINI VE YAŞADIĞI SÜRECİ ANLATTI. GÜNLÜK TUTAN KİTO, “SABRETMEK İÇİN BİR SEBEBİN OLUR; BUNU HİÇBİR ZAMAN UNUTMA!” DEDİ.

Beyinde olan rahatsızlıklar genel olarak çok kolay bilinmemekte ve teşhisi konulmamaktadır. Tedavisi olmayan birçok nörolojik hastalık vardır. ALS, MS, Beyincik Dejenerasyonu gibi adı bile nadiren duyulan, ama insanın bütün hayatını etkileyen bu hastalıkların genel olarak adına “Nadir Hastalıklar” denir. Nadir Hastalıklar, kendisini hemen belli etmeyen, çok fazla tetkik yapılan hastalıklardır. Özellikle nörolojik hastalıklarda tetkikler aylarca sürer. Beyincik Dejenerasyonu, beyincik denilen kısmın zarar görmesi ile görülen ve yavaş yavaş kasların işlevsizliği ile devam eden ölümcül bir hastalıktır.

Belirtileri;

•Vücutta titremelerin ortaya çıkması ve giderek artması

•Kaslarda ki gücün azalması ve kasları kullanma yetisini zamanla kaybetme

•Dokunma ve acı duyma hissinin azalması

•Karaciğer hastalıklarının meydana gelmesi ve bunun da şeker hastalığına sebep olması,

•Konuşmada güçlük çekme ve diksiyon bozukluklarının meydana gelmesi

•Bacaklarda görülen rahatsızlıklar sonucu sendeleyerek yürüme ve zamanla yürüme yitisini kaybetme •Vücutta dengeyi sağlayamama sonucu sallanarak yürüme

•Görme, konuşma ve duyma problemlerinin ortaya çıkması •Kalp kaslarının zayılamasına bağlı olarak kalp rahatsızlıklarının ortaya çıkması.

EN BÜYÜK DESTEĞİ GÜNLÜĞÜYDÜ

Japonya'da “Beyincik Dejenerasyonu” hastalığına yakalanan Aya, çok hayalleri olan bir genç kızdı. Ailesinin küçük bir lokantası vardı. Dört kardeşin en büyüğü olan Aya’ya 15 yaşında bu hastalık teşhisi konuldu. Aya ilk önce yürüme yeteneğini kaybetti. Daha sonra sırası ile tutma, görme, konuşma, yazma yeteneklerini de kaybetti. Ama en büyük desteği günlüğüydü. Çarpık yazsa da yazdı. Yazamasa da o işaret etti annesi yazdı ve bugün “Bin Damla Gözyaşı” olarak herkesin kitaplığında yer aldı. Dünya dillerine çevrilerek Aya herkese umut oldu. Japonya’da 11 bölümlük dizi çekilerek görsel olarak da tanıtıldı ve Aya, Dünya’da hastalığı dışında şükrederek yaşamaya çalışması ile de tanındı. 23 Mayıs 1988’de vefat eden Aya, en son tamamen felç olmuştu. Hayallerini ise kardeşleri yaptı.

Bin Damla Gözyaşı'ndan

“Düşsen de önemli değil! Mavi gökyüzü bugün de senin için sınırsızca genişliyor. Sana gülümsediğini görüyor musun? Aya! O zaman sen yaşıyorsun!”, “Allah bana bu özrü verdi. Peki neden? Çünkü benim buna dayanabilecek gücüm olduğuna inandığı için.”, “Fakat her insan, hayatında bir veya iki can sıkıcı hadiseyle karşı karşıyadır. Bunların hepsine dayanıp yaşamak zorundayız. Kendini sakın mutsuz hissetme. Senden daha mutsuz insanların olduğunu düşünürsen, yeniden sabretmek için bir sebebin olur; bunu hiçbir zaman unutma!” 

MERVE İRİYARI - İSTANBUL

Etiketler: japonya, als, ms
Okunma Sayısı: 1981
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