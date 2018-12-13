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13 ARALIK 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

Sadakataşı ve İHH'dan Yemen'e gıda yardımları sürüyor

13 Aralık 2018, Perşembe 10:59
Sadakataşı Derneği, Yemen’in Hadramevt ve Marib kentlerinde iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan sığınmacılara et ve temiz su dağıtımı yaptı. İHH İnsani Yardım Vakfı da iç savaşın devam ettiği Yemen'de ihtiyaç sahiplerine yardımda bulundu.

Sadakataşı Derneği Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Hasbal, yaptığı açıklamada, Hadramevt vilayetine bağlı Seyun ilçesinde 82 adet adak ve akîka kurbanı kesildiğini belirtti.

Hasbal, etlerin iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ihtiyaç sahibi 330 aileye dağıtıldığını ifade etti.

Ayrıca Marib’in doğusundaki el-Mil kampında da ilk etapta 11 tanker temiz su dağımı yaptıklarını aktaran Hasbal, “Mil kampında iç savaş sebebiyle Sana’dan gelen 700 kişi temiz suya ulaşamıyor.” ifadelerini kullandı.

Hasbal, ülkedeki iç savaş sebebiyle Marib'in çok fazla göç aldığını ve şehirdeki sığınmacı nüfusunun hızla arttığına dikkati çekerek, bölgede yardım faaliyetlerine devam edeceklerini vurguladı.

İHH da Yemen'de gıda yardımlarına devam ediyor

İHH İnsani Yardım Vakfı Yemen’in Marib vilayetinde iç savaştan dolayı evlerini terk etmek zorunda kalan ailelere gıda yardımında bulundu.

İHH, iç savaşın devam ettiği Yemen'de yaşanan kriz sebebiyle yurtlarından ayrılarak ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetine göç etmek zorunda kalan 150 ihtiyaç sahibi aileye gıda dağıtımı gerçekleştirdi.

İHH İller Kaynak Geliştirme Koordinatörü Mesut Şen yaptığı açıklamada, bölgede her aileye 50 kilo un, 10 kilo pirinç, bebek maması, 10 kilo şeker, 24 paket konserve ve yağdan oluşan gıda paketi yardımında bulunduklarını söyledi.

Sunulan gıda paketlerinden yaklaşık 700 kişinin istifade etmesini beklediklerini dile getiren Şen, yardım paketlerinin her ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Yemen’de 5 bin yetimin bakımını üstlendiklerini belirten Şen, iç savaştan mağdur olan ailelere yardımı öncelediklerini aktardı.

İHH olarak bölgede uzun süredir halkın ihtiyaçlarını göz önüne aldıklarını dile getiren Şen, acil yardım, sağlık, eğitim ile birlikte barınmaya yönelik projeler yürüttüklerini ve Türk halkının yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya çalıştıklarını kaydetti.

AA

Etiketler: Yemen, gıda yardımı
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