Sadece Fransa mı?

Silah ihracatının yarısını Ortadoğu’da çatışmaların yaşandığı ülkelere yaptığı ortaya çıkan Fransa, bölgedeki çatışmaları körükleyerek silah satışını arttırmakla suçlandı.

Sivil toplum kuruluşları (STK), silah satışının yarısından fazlasını Ortadoğu ülkelerine gerçekleştirdiği ortaya çıkan Fransız hükümetini, bölgedeki çatışmaları körükleyerek silâh satışını artırmakla suçladı. Uluslararası Af Örgütü, ACAT France ve Silahlanma Gözlemevince (ObsArm) yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Savunma Bakanlığının parlamentoya sunduğu silah satış ve ihraç raporu ele alındı. Raporun bir ay gecikmeli olarak ve Birleşmiş Milletler (BM) Silah Ticareti Antlaşması yükümlülükleri raporuna yer verilmeksizin yayımlandığını aktaran STK’lar, “Fransa’nın silahlanma yarışında utanç verici bir şekilde, Körfez ülkeleri arasındaki krizden yararlandığını” ileri sürdü.

Satışlardan 6,9 milyar avro gelir

Bakanlığın raporunda, Fransa’nın geçen yıl gerçekleştirdiği silâh satışından 6,9 milyar avro gelir elde ettiğinin hatırlatıldığı açıklamada, bunun 3,9 milyar avro olmak üzere yarıdan fazlasının Körfez ülkelerine gerçekleştirildiği ve bu ülkelerin çatışma halinde olduğu belirtildi. Silahlanma Gözlemevi Temsilcisi Tony Fortin, “Yemen’deki çatışmalarda taraf olan koalisyon üyelerinden Suudi Arabistan, 2017’de 1,38 milyar avro değerinde silah satışı ile Fransa’nın ikinci büyük müşterisi haline gelmiştir. Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Suudi Arabistan ve Mısır, Fransa’nın en önemli müşterileri arasındadır.” değerlendirmesinde bulundu.

‘Savaş suçu işleniyor’

Çok sayıda dernek tarafından önceki gün yapılan açıklamada, Fransa’nın Mısır yönetimine 2010 yılında sadece 39,6 milyon avro olan silâh ihracatının 2016’da 1,3 milyar avroyu geçtiği kaydedilerek, “Son 5 yılda Mısır’da uygulamaya konulan kanlı baskınlarda Fransa devleti veya Fransız şirketlerinin payına” vurgu yapılmıştı. Yemen’de 2015’ten bu yana devam eden operasyonda 10 bin kişinin vefat ettiği ve ülkede en ağır insanî krizin yaşandığı hatırlatılan açıklamada, “Fransa’nın bu ülkelere silâh satışında bulunması, savaş suçu işlemekle suçlanan ülkelere silâh satışını yasaklayan Avrupa Birliği (AB) ortak pozisyonu ve Silâh Ticareti Anlaşması’nın belirgin ihlâlidir.” ifadesine yer verildi.