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19 ARALIK 2017 SALI - YIL: 48

Sadece "Gerçekten şok oldum" ve "Yorum yapamam" diyebildiler...

19 Aralık 2017, Salı 17:41
Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad El Hüseyin, Filistinli İbrahim Ebu Süreyya'nın Kudüs'e destek gösterisinde İsrail askerlerince şehit edilmesi hakkında, "Gerçekten şok oldum." ifadesini kullandı fakat İsrail'i kınamaktan kaçındı.

Hüseyin, yaptığı yazılı açıklamada, Ebu Süreyya'nın şehit edilmesine ilişkin İsrail makamlarına "bağımsız" ve "tarafsız" soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008'de Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında iki bacağını kaybettiğini ve geçen cuma ABD'nin Kudüs'ü tanıma kararını protesto eden yüzlerce Filistinliden biri olduğunu anımsatan Hüseyin, "Görüldüğü üzere çitlerden tahminen 20 metre uzaklıkta olduğu sırada kafasına gelen bir kurşunla öldürüldü." bilgisini paylaştı.

Engelli bir insanın açıkça hedef alınarak öldürülmesinin "anlaşılmaz" ve "kötü niyetli" bir eylem olduğunu belirten Hüseyin, "Gerçekten şok oldum." değerlendirmesinde bulundu.

"Gazze'deki personelim tarafından şu ana kadar toplanan veriler, Ebu Süreyya'ya karşı kullanılan gücün çok aşırı olduğunu açık şekilde destekliyor." ifadelerini kullanan Hüseyin, tüm bu gerçeklere rağmen İsrail'ı kınamaktan kaçındı.

Hüseyin, ABD'nin Kudüs kararını ise "uluslararası konsensüsü bozan" ve "tehlikeli ve kışkırtıcı" şeklinde nitelendirdi.

İsrail ordusuna uluslararası hukuka uyma çağrısında bulunan Hüseyin, özellikle göstericilere karşı gerçek mühimmat kullanılmaması konusunda uyardı.

"Yorum yapamam"

Öte yandan, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcülerinden Rupert Colville BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında, "Engelli bir insan da dahil savunmasız Filistinli sivillerin İsrail ordusunca öldürülmesi sizce savaş suçu mu veya insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamına giriyor?" şeklindeki soru üzerine, "Şu an bu konuda yorum yapamam. Bu yüzden bağımsız bir soruşturma çağrısında bulunduk. Ama Ebu Süreyya'nın öldürüldüğünde tekerlikli sandalyede elinde bayrakla oturduğu net şeklide görülüyordu." cevabını verdi.

Colville, "bağımsız soruşturmanın" İsrail makamlarınca yapılacağını söyledi.

BM'ye göre, İsrail ordusunun Gazze'de gerçek mermi ve mühimmat kullanması sonucu sadece 95'i geçen cuma olmak üzere toplam 220 Filistinli yaralandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise Cuma günü yaptığı açıklamada, "İsrail askerlerinin Gazze'nin sınır bölgelerinde düzenlenen gösterilere müdahalesinde Yasir Sukker (23) ve İbrahim Ebu Süreyya'nın (29) şehit olduğunu, 5'i ağır 82 kişinin de yaralandığını" belirtmişti.

Kudra, Ebu Süreyya'nın İsrail'in 2008'deki hava saldırılarında iki bacağını kaybettiğini hatırlatmıştı.

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AA

Etiketler: birleşmiş milletler, filistin, israil zulmü
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