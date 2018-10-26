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26 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Sadık Han'dan AB'ye 'Brexit ertelenebilir' uyarısı

26 Ekim 2018, Cuma 14:50
Londra Belediye Başkanı Sadık Han, AB'ye Brexit sürecinin ertelenmesine hazır olması çağrısında bulundu.

Son dönemde Brexit için yeni bir referandum çağrısıyla gündeme gelen Londra Belediye Başkanı Han, Avrupa Birliği'nin (AB) Brexit müzakerecisi Michel Barnier ile görüştü.

Han, Barnier ile Brüksel'deki görüşmesinde, AB'ye Brexit sürecinin ertelenmesine hazır olması çağrısında bulundu. 

İngiltere'de ikinci bir Brexit referandumu yapılma ihtimaline işaret eden Han, Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesinin işletilmesi için ek süreye ihtiyaç olabileceğini söyledi.

Londra yönetimi, Haziran 2016'da yapılan referandumla yüzde 48'e karşı yüzde 52 oyla AB'den ayrılma kararı almış, 29 Mart 2017'de de Lizbon Anlaşması'nın 50. maddesini işleterek ayrılık sürecini resmen başlatmıştı.

İngiltere Başbakanı Theresa May ise Brexit konusunda ikinci bir referanduma karşı çıkıyor. İngiliz halkının 2016’da yapılan referandumda bu konuda sözünü söylediğini belirten May, İngiltere'nin 29 Mart 2019'da AB’den ayrılacağını ısrarla vurguluyor.

Ülkede aralarında "Halkın oyu" platformunun da bulunduğu bazı sivil toplum kuruluşu, Brexit sürecini durdurmaya yönelik çaba sarfediyor.

Aralarında İngiltere'nin eski başbakanlardan Tony Blair'in de bulunduğu bazı eski siyasetçiler de Brexit sürecinin yeni bir halk oylaması veya parlamento oylamasıyla durdurulması için kampanya yürütüyor.

Brexit süreci

AB ile İngiltere arasında Haziran 2017'de başlayan müzakerelerde taraflar, geçen yılın sonunda İngiltere'nin AB bütçesine taahhütlerinden kaynaklanan yüklü bir "ayrılık ücreti"nin ödenmesi ile vatandaş haklarının da aralarında yer aldığı bir dizi konuda ön anlaşmaya varmıştı.

Taraflar, AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arasında fiziki sınır getirmeyecek bir çözüm üzerinde ise kesin anlaşmaya varabilmiş değil.

Müzakerelerin sonunda bir anlaşmaya varılsa da varılmasa da İngiltere 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılmış olacak. İngiltere'yi 2020 yılının aralık ayı sonuna kadar AB kurallarına tabi kılacak bir "geçiş süreci" öngörülüyor.

AA

Etiketler: İngiltere, AB, Brexit, referandum
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