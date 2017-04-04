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10 NİSAN 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

Salkin'deki Ravda Camisi ve çarşı bombalandı: Çok sayıda ölü ve yaralı var!

04 Nisan 2017, Salı 16:13
Suriye'nin kuzeyindeki İdlib ilinin Salkin ile Cisr eş Şuğur bölgelerine düzenlenen hava saldırılarında en az 21 sivil öldü, 35'i yaralandı.

Esed rejimi çoğu çocuk 100'ün üzerinde kişiyi kimyasal gazla öldürdü

Salkin'deki sivil savunma yetkililerinden Taha el Ömer, yaptığı açıklamada, ''Rus uçağı olduğunu tahmin ettiğimiz bir savaş uçağı Salkin'deki Ravda Camisi ve çarşıyı bombaladı.'' dedi.

Cami ile çarşıya düzenlenen bombalı saldırıda aralarında kadın ve çocuklarında da bulunduğu 16 sivilin yaşamını yitirdiğini, 35'inin yaralandığını ifade eden Ömer, ''Hava saldırısı doğrudan cami ve çarşıya yapıldı. Saldırı bölgesinde büyük hasar meydana geldi. Yaralılar, çevredekilerin ve sağlık ekiplerinin yardımıyla ilçedeki hastanelere kaldırıldı.'' diye konuştu. 

Ömer, İdlib'in Cisr eş Şuğur ilçesine düzenlenen hava saldırısında da 5 sivilin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi.

İdlib'in Han Şeyhun beldesi de bu sabah saatlerinde klor gazı içerikli kimyasal silahla vurulmuştu. Ölü sayısı 100'ü geçerken 100'ü ağır 500 sivil gazdan etkilenmişti.

Ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

AA

Etiketler: suriye, sivil, iç savaş
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  • Toygar

    04.04.2017 17:26:53

    Hesaplarında boğulsunlar! Boyunları altlarında kalsın! Hesaplarını başlarına geçirsin Mevlâm! Mevlâm!..

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