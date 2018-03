Şam’a füze saldırısı: Ölenlerin sayısı 35’e yükseldi

Suriye polisi, Şam’a düzenlenen füze ve havan topu saldırısında 24 kişinin öldüğünü belirtti. Şam hastanesinden yapılan açıklamaya göreyse, füze saldırısında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi.

Suriye polisi, Doğu Guta’daki militanların Şam’a düzenlediği füze ve havan topu saldırısında 24 kişinin öldüğü, 32 kişinin de yaralandığını belirtti. Şam hastanesinden yapılan açıklamaya göreyse, füze saldırısında ölenlerin sayısı 35’e yükseldi. Sputnik’e konuşan bir polis kaynağı, “Doğu Guta’daki mili- tanların Şam ve çevresine yönelik füze ve havan topu saldırısı sonucu, ön belirlemelere göre 24 kişi öldü, 32 kişi de yaralandı” dedi. Kaynak, birkaç füzenin Şam’ın tarihî merkezinde, İmara mahallesi ile Mazze bölgesinde patladığını belirterek, “Saldırı devam ettiği için kurban sayısının artmasından korkuyoruz” diye ekledi. İlerleyen saatlerde Şam hastanesinden yapılan açıklamaya göre ölü sayısı 35’e yükseldi. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Doğu Guta’nın yüzde 65’inden fazlasının militanlardan temizlendiğini söylemişti. Şoygu, militanların kim- yasal silâh kullanma yönündeki 3 girişiminin de engellendiğini açıkladı. Uzun zamandır Şam merkezine yönelik saldırıların merkezi konumundaki Doğu Guta’da Suriye ordusunun operasyonları sürüyor. Önceki gün Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad da cephe hattındaki askerleri ziyaret ederek terörle mücadelede kararlılık çağrısı yapmıştı.

İdlib’deki sığınmacı kampına hava saldırısı: 10 ölü

Suriye’de gerginliği azaltma bölgesi içinde yer alan İdlib ilinin güney kırsalındaki Has Köyü’nde bulunan sığınmacı kampına düzenlenen hava saldırısında 10 sivil öldü, 15 sivil yaralandı. Muhaliflere ait uçak gözlem evi görevlisi Ebu Raed, “Rusya’ya ait SU 24 tipi savaş uçağı, Lazkiye ilindeki Hımeymim üssünden kalkış yaparak İdlib ilinin güneyindeki Has Köyü’ne iki hava saldırısı düzenledi.” dedi. İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf da “Akşam saatlerinde savaş uçakları İdlib ilinin güney kırsalında yer alan Has Köyü’ndeki sığınmacı kampına hava saldırısı düzenlendi. 10 kişi öldü, 15 sivil yaralandı.” ifadelerini kullandı. Son 10 günde, İdlib ve Hama bölgelerindeki sivil yerleşimlere düzenlenen hava saldırılarında 31 sivil öldü, 66 sivil de yaralandı.