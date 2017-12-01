Şam'da rejim helikopteri düşürüldü

Suriye'de başkent Şam'ın batı kırsalında muhalifler, Beşşar Esed rejimine ait bir helikopteri düşürdü.

Şam'dan edinilen bilgiye göre, Şam'ın batı kırsalındaki Hermon Dağı bölgesinde 137. Alay yakınlarında uçuş yapan Esed rejimine ait bir helikopter, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) bileşenlerinden Cebel Şeyh Kuvvetleri Birliği tarafından güdümlü roketle vuruldu. Düşürülen helikopter, muhaliflerin kontrolündeki bölgeye varil bombalarıyla saldırı yaparken hedef alındı. Helikopter, rejimin kontrolündeki Zekiye köyü ile 137. Alay arasındaki kırsal bölgeye düştü. Güdümlü roketle düşürülen helikopterdeki mürettebat öldü. AA

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