Şam'daki muhalif bölgelere yoğun hava saldırısı

​Suriye'de Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'da muhaliflerin kontrolündeki bölgelere düzenlediği yoğun hava saldırılarında en az 12 sivil öldü.

Başkentin doğusunda, rejim kuşatmasındaki Doğu Guta bölgesi ve Kabun Mahallesi, sabah saatlerinden bu yana 59 hava saldırısının hedefi oldu. Rejimin saldırılarında, Doğu Guta'daki Sakba bölgesinde 5, Hamuriye'de 3, Arbin'de 2, Harasta ve Hazza'da birer olmak üzere 12 sivil öldü. Muhalifler, rejimin yoğun saldırılarına karşılık geçen ay, Doğu Guta bölgesinin Cobar Mahallesi'nden ilerleyerek, kent merkezinin doğusunda yer alan kuşatma altındaki Kabun Mahallesi'ne ulaşmıştı. Böylece, Doğu Guta ile Kabun ince bir hat üzerinde birleştirilmişti. Bunun üzerine Esed rejimi, İsviçre'nin Cenevre kentinde 23-31 Mart'ta düzenlenen 5. tur siyasi geçiş müzakerelerine rağmen bu bölgeye saldırılarını yoğunlaştırmıştı. AA

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