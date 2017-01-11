Şam ve muhalifler arasında su anlaşması

Suriye'nin başkenti Şam'ın kırsal kesimlerinden sorumlu valiliğe göre, hükümet ve muhalifler, çatışmalarda zarar gören bir su tesisinin tamiri için bölgeye teknisyenlerin girmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Barada Vadisi'ndeki muhaliflerle varılan anlaşma doğrultusunda teknisyenler başkente su sağlayan tesise girebilecek. Söz konusu su tesisi, çatışmalar nedeniyle geçen aralıkta devre dışı kalmıştı. l. bu durumdan Şam ve yakınlarında yaşayan halkın yüzde 70'i etkilenmişti. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Fransız haber sitesi France Info'ya bu hafta verdiği röportajda, ordunun Şam'ın ana su kaynağı olan bölgeyi muhaliflerden geri alması gerektiğini söylemişti.

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