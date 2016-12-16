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Şanghay İşbirliği Örgütü'nün kurucusu İvaşov, Türkiye'ye geliyor

16 Aralık 2016, Cuma 13:43
Şanghay İşbirliği Örgütü'nün fikir babası ve kurucularından emekli Rus General Prof. Leonid Grigoryevich İvaşov örgüte Türkiye'nin katılımı ile ilgili bir konuşma yapmak üzere Türkiye'ye geliyor.

Doğan Haber Ajansı ve İstanbul Ticaret Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 'Şanghay İşbirliği Örgütü ve Türkiye' konulu konferansta konuşma yapacak olan İvaşov askeri, siyasi ve akademik çevrelerle kapalı toplantılar yapacak.

TEZİYLE DÜNYA GÜNDEMİNE OTURMUŞTU

General İvaşov, Amerikan emperyalizminin durdurulması için yeni bir kutup oluşturmanın gerekliliği konusundaki teziyle dünya gündemine gelmişti. İvaşov Rusya'da Putin ekolünün fikir babalarından biri olarak biliniyor.  

İvaşov'un Çarşamba günü 11.00 de İstanbul Ticaret Üniversitesi Sütlüce Kampüsü'nde yapacağı konuşmaya güvenlik gerekçesiyle sadece davetli katılımcılar alınacak.

İvaşov'un konuşmasının ardından yapılacak panelde Şanghay İşbirliği Örgütü'ne Türkiye'nin katılımı, AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Rusya Milli Güvenlik Akademisi Başkan Yardımcısı Talat Enveroviç Çetin, Prof. Dr. Murat Yülek, Prof. Dr. Yücel Uğurlu ve Dr. Bora Bayraktar tarafından Dr. Mehmet Perinçek'in moderatörlüğünde ele alınacak.

İvaşov, dünyada gelişen siyasi olayları ön planda tutarak teşkilatın amacı ve hedeflerini, bu doğrultuda Türkiye’ye sunduğu imkân ve fırsatları aktaracak ve ülkelerin jeopolitik statüleriyle ilgili karşılaştırmalar yapacak.

LEONİD GRİGORYEVİCH İVAŞOV KİMDİR?

Emekli general. Jeopolitik, uluslararası ilişkiler, askeri tarih uzmanı. Tarih doktoru. 31 Ağustos 1943 Kırgızistan doğumlu. 1969'da Taşkent Yüksek Askeri Komutanlık Okulu'ndan mezun oldu.

Jeopolitik Problemler Akademisi'nde Başkan, Moskova Dilbilim Devlet Üniversitesi'nde Profesör, Moskova Devlet Diplomasi Enstitüsü'nde öğretim görevlisi.

1976-1984 yılları arasında Sovyet Savunma Bakanı Dmitriy Ustinov'un başyardımcısı olarak çalışmıştır. 1987'de Sovyetler Birliği Savunma Bakanlığı'nda Genel Konular bölüm başkanı olmuştur.

1990'larda Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri ve Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı arasındaki askeri birlik ve dayanışma için bölüm başkanı olarak rol almış ve Rus ordusunda müşterek kurmay başkanlığı yapmıştır.

Şanghay İşbirliği Örgütü’nün kurucuları arasında yer aldı. 2001'de emekliliğinden sonra kapsamlı bir şekilde askeri ve jeopolitik konular üzerine yazmaya başladı.

Axis for Peace konferansı üyesi.

DHA

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