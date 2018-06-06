Saraybosna'da 'Direnişin Sembolü Kudüs Paneli' düzenlendi

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Namoora, "ABD, İsrail'in Filistin halkına yaptığı saldırılarda partner ülke görevini görmekte." dedi.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, "Direnişin Sembolü Kudüs" konulu panel düzenlendi. 8 Haziran Dünya Kudüs Günü kapsamında başkentteki İbn-i Sina Enstitüsü'nde düzenlenen panele Saraybosnalılar yoğun ilgi gösterdi. Panelde konuşan Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Rezeq Namoora, Filistin ve İsrail arasındaki sorunun yakın bir zamanda çözüme kavuşmayacağına işaret ederek, "İsrail'in dik başlı tavrı sorunun çözümüne olanak sağlamamakta." dedi. Filistinlilerin mevcut ABD Başkanı Donald Trump'tan olumlu beklenti içerisinde olmadığını vurgulayan Namoora, "ABD, İsrail'in Filistin halkına yaptığı saldırılarda partner ülke görevini görmekte. Bizler, Filistin halkının hakları doğrultusunda hareket eden dünya ülkelerine saygı duyuyoruz." diye konuştu. Namoora, Arjantin Milli Futbol Takımı'nın 9 Haziran'da İsrail ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasını iptal etme kararını da değerlendirerek, "Arjantin'in işgal altındaki Kudüs'te oynanması planlanan maçı iptal etmesi son derece insancıl bir davranış. Arjantinli sporcuların Filistin halkına ait olan yerde oynamayacaklarını ifade etmeleri bizleri mutlu etti." dedi. Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Namoora, çoğu Arap ülkesinin içinde bulunduğu çatışma ve savaşlar nedeniyle Filistin'e yardım eli uzatamadığını da sözlerine ekledi. AA

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