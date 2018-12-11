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11 ARALIK 2018 SALI - YIL: 49

"Sarı yelekliler" Macron'un açıklamalarını yine yetersiz buldu

11 Aralık 2018, Salı 16:45
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un dün yaptığı açıklamalar "sarı yelekliler"i memnun etmedi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, "sarı yelekliler", Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un dün akşam asgari ücrete 100 avro zam yapılacağı, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağı yönündeki açıklamalarını yetersiz buldu. 

Cumartesi yeni bir gösteri için davet

"Sarı yelekliler"in sözcülerinden Eric Drouet, yaptığı açıklamada, Macron'un gösterilerin başından bu yana kendilerini ciddiye almadığını belirterek, eylemcileri cumartesi yeni bir gösteri düzenlemeye davet etti.

Öte yandan Montauban kentinde yaşayan ve "sarı yelekliler"e destek veren Christophe Torrent, basına yaptığı açıklamada, "Bu açıklamalar çok yetersiz. Asgari ücrete 100 avro zam tatmin edici değil." dedi.

Puy-en-Velay şehrinden "sarı yelekliler"e destek veren Michel Arnal ise daha güçlü kararlar istediklerini ve bu açıklamaları yetersiz bulduklarını söyledi.

"Sarı yelekliler"in sözcülerinden Jacline Mouraud, LCI televizyonunda yaptığı açıklamada, bundan sonra hükümetle diyalog içerisinde olmaları gerektiğini ifade etti.

Aveyron kentinde yaşayan "sarı yelekliler"den Jean Christophe da asgari ücrete 100 avro zammın yetersiz olduğunu ve sorunları çözmediğini kaydetti.

Macron'un açıklamaları

Macron, "sarı yelekliler"in protestoları konusunda dün akşam yaptığı açıklamada, şirketlere ek vergi yükü getirmeden asgari ücrete 2019 itibarıyla aylık 100 avro zam yapılacağını açıklamıştı.

Yapabilen işverenlerin çalışanlarına yıl sonunda prim ödemesini istediğini belirten Macron, 2 bin avronun altındaki emeklilik maaşlarından artık kesinti yapılmayacağını duyurmuştu.

Macron, 5 Aralık'ta Elysee Sarayı aracılığıyla akaryakıt zamlarını gelecek yıl için iptal ettiğini açıklamıştı ancak "sarı yelekliler" bunu yeterli bulmamıştı.

Protestoların nedeni

Fransa'da akaryakıt zamlarına ve ekonomik şartların kötüleşmesine tepki olarak 17 Kasım'da başlayan ancak daha sonra Macron yönetimine yönelik öfkeye dönüşen "sarı yelekliler"in eylemleri, ülkede son yılların en şiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle şehir merkezlerindeki yüksek kiralar nedeniyle kırsal bölgelere yerleşenlerden oluşan göstericiler, Macron'dan ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

"Sarı yelekliler"in protesto ettiği akaryakıt zamlarının 2019 yılı için iptal edildiği açıklanmış ancak eylemciler bunu yeterli bulmayarak gösterileri sürdüreceklerini duyurmuştu. 

AA

Etiketler: fransa, macron, sarı yelekliler
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