Sarı yelekliler memnun kalmadı: Yapamıyorsa tekrar sandığa götürsün

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'in akaryakıt zamlarını 6 aylığına askıya alacağı açıklaması "sarı yeleklileri" memnun etmedi.

Le Figaro gazetesinde yer alan habere göre sarı yelekliler, Philippe'in akaryakıt zamlarına ilişkin yaptığı açıklamayı yetersiz buldu.

Sarı yeleklilerin sözcülerinden Benjamin Cauchy, Philippe'in duyurduğu önlemlerin tatmin edici olmadığını belirtti.

"Fransızlar aptal değil ve ekmek kırıntısı değil ekmeğin kendisini istiyor." ifadelerini kullanan Cauchy, halkın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan mali ve siyasi politikalarını değiştirmesini talep ettiğini söyledi.

Cauchy, "Bunu yapamıyorsa Fransızları tekrar sandığa götürsün." dedi.

Cauchy, cumartesi Paris'te planladıkları eylemi, iptal edilmesi yönündeki çağrılara rağmen düzenleyeceklerini kaydetti.

Sarı yeleklilerin eski sözcülerinden Eric Drouet ise gösterilerin daha da yoğunlaşması gerektiği değerlendirmesinde bulundu.

Lorient kentindeki sarı yeleklilerden Andre Bourlard, hükümetin aldığı "önlemin" yetersiz kaldığını ifade etti.

Başbakan Philippe, akaryakıt zamlarının yanı sıra elektrik ve gaz zamlarının da 6 aylığına askıya alındığını duyurmuştu.