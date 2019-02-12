Sarı yeleklilerden eylem karşıtı haber yapan gazetelere saldırı

Fransa'da Sarı Yelekliler eylemine karşı haberler yaptıkları iddiasıyla yaklaşık 50 eylemci ülkenin batısındaki yerel gazetelerin dağıtımını engelledi.

Gazete yetkilileri, Sarı Yeleklilerin pazar gecesi Courrier de l'Ouest, Maine-Libre ve Ouest-France gazetelerinin Angers'de bulunan matbaalarının giriş ve çıkışlarını kapatması nedeniyle 75 bin gazetenin dağıtımının yapılamadığını açıkladı. Eylemden dolayı gazetelerin yaklaşık 100 bin euro zarar ettiği kaydedildi. Sarı yelekliler aralık ayında da Ouest-France'ın matbaasının giriş ve çıkışlarını kapatmış ve 180 bin gazete abonelere ulaştırılamamıştı. Ayrıca, eylemciler başkent Paris'te, "işbirlikçi medya" sloganlarıyla Le Parisien, BFM TV, France Tv, Radio France gibi medya kuruluşlarını hedef almıştı. Euronews Türkçe

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