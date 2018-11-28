'Sarı yeleklilerin' sözcüsünden Paris'te gösteri çağrısı

Fransa'da akaryakıt zamlarını protesto eden "Sarı yeleklilerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinde Eric Drouet, Fransızları cumartesi başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti.

Yaklaşık 10 gündür ülke genelinde akaryakıt zamları protesto eden "Sarı yeleklilerin" hükümetle müzakereleri yürütmek için kurulan temsil heyetinin sözcülerinden Drouet ve Priscillia Ludosky, dün Çevre Bakanı François de Rugy ile yaptıkları görüşmeye ilişkin basına açıklamalarda bulundu. Fiyatlar yüzde 20 arttı, "Sarı Yelekliler" sokağa indi Macron'dan 'sarı yelekliler'i ilgilediren açıklama Drouet, bu görüşme sayesinde hükümetle ilk kez diyalog kurduklarını belirterek, görüşmede "Sarı yeleklilerin" mesajlarını hükümete ilettiklerini söyledi. Görüşmenin ardından hükümetin Fransızların taleplerini dikkate alacaklarını düşünmediğini ifade eden Drouet, Fransızları cumartesi Paris'in sembolleri arasında yer alan Champs-Elysees Caddesi'nde düzenleyecekleri büyük gösteriye davet etti. Ludosky ise Bakan Rugy'nin bu görüşme sayesinde Fransızların kızgınlıklarını ve endişelerini daha iyi anladığını belirterek, devlet yetkilileriyle yeniden görüşme olabileceğini kaydetti. Bu arada, "Sarı yelekliler" ülkenin birçok kentinde gösteri düzenliyor. Polis, ülkenin batısındaki Saint-Nazaire şehrindeki kaymakamlığın önünde toplanan yaklaşık 200 kişiyi dağıtmak için biber gazı kullandı. Eylemciler, Nantes ve Morlaix kentlerinde bazı yollarda blokaj eylemi düzenlerken, bazı kentlerdeki ücretli otoyollarda de sürücüleri gişelerden ücret ödemeden geçmeye yönlendirdi. AA

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