Sarin gazı kullanıldığı kesinleşti

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, "İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir" dedi.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Suriye'de Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal saldırıya ilişkin, İdlib'de sarin gazı kullanıldığı kesinleşmiştir." dedi. Kurbanlardan kan ve idrar numunesi alındığını ifade eden Akdağ, şöyle konuştu: "İdlib'deki kimyasal harp maddesi kullanımı sonucunda maruziyete uğrayan kurbanlardan alınan kan ve idrar numuneleri sonucunda, sarin gazının metoboliti olan izopropil metil fosfonik asit tespit edilmiştir." AA

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