“Sarkozy, Kaddafi’den 8 milyon dolar aldı”

Libya devrik liderinin İstihbarat Başkanı Abdullah es-Sennusi, Fransa eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy’nin seçim kampanyası için Muammer Kaddafi’den 8 milyon dolar aldığını iddia etti.

Fransız haber sitesi Mediapart’ın haberine göre, Fransız hakimleri, Kaddafi’nin istihbarat şefi aynı zamanda kayın biraderi Abdullah es-Sennusi görüştü. Görüşmede, Sennusi’nin Kaddafi’nin seçim kampanyası için Sarkozy’e 8 milyon dolar yardım yaptığını Fransız hakimlerle paylaştığı aktarıldı. Kaddafi’nin Sarkozy’e para transferini bizzat kendisinin yönettiğini paylaşan Sennusi’nin, “Sarkozy’nin ödemeler karşılığında Kaddafi’nin uluslararası imajının düzeltilmesi, Kaddafi ve yardımcıları hakkındaki davaların düşmesi, yakalama emirlerinin durdurulması konusunda söz verdiğini” anlattığı belirtildi.

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