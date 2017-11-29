"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
29 KASIM 2017 ÇARŞAMBA - YIL: 48

Sarraf, Atilla davasında 'tanık' olarak dinlenecek

29 Kasım 2017, Çarşamba 09:00
New York'ta tutuklu bulunan Halk Bankası eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı davada iş adamı Rıza Sarraf'ın tanık olarak dinleneceği açıklandı.

Atilla'nın avukatlarının jürili duruşmanın iki hafta ertelenmesi talebinin Yargıç Richard Berman tarafından reddedilmesinin ardından davanın esastan görülmesine başlandı.

İlk olarak jüri karşısında açıklamalarda bulunan savcılık yetkilileri Rıza Sarraf'ın kendisine yöneltilen 6 suçlamayı da kabul ettiğini ve "Sarraf'ın tanık olarak mahkemede ifade vereceğini" belirtti.

Savcılık makamı daha önce Sarraf'a atfedilen bütün suçlamaları Atilla'ya yöneltti.

Savcılığın mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını savunması ise dikkati çekti.

Savcı yardımcısı David Denton, ses kayıtlarını alan polislerin görevlerini yaptığını savunarak onlardan birinin de mahkemede tanık olarak ifade vereceğini söyledi.

Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, jüri karşısında müvekkiline yöneltilen suçlamaları reddederek Sarraf'ı suçladı ve "Atilla'nın Sarraf'ın kurbanlarından biri olduğunu" söyledi.

Atilla'nın Sarraf tutuklandıktan sonra iki kez ABD'ye geldiğini de anlatan Rocco, savcılığının mahkemeye delil olarak sunduğu ve kaynağını açıklamayı reddettiği ses kayıtlarını eleştirdi.

Rocco, jüri üyelerine "ABD'li savcılar bu ülkede dinleme yapıp elde ettikleri ses kayıtlarını hükümetten habersiz başka bir ülkeye verse ve bunlar delil olarak kullanılsa ne yapardınız?" sorusunu yöneltti.

Duruşma sırasında savcılığın tanıklarının isimleri de açıklandı.

Sarraf'ın dün ifade vermesine başlanması bekleniyordu ancak ilk üç tanığın ifadelerinin ve çapraz sorgulamalarının uzun sürmesi nedeniyle Sarraf jüri karşısına çıkmadı.

Savcılık yetkilisi Sidhardha Kamaraju, Rıza Sarraf'ın duruşmanın ikinci gününde ifade vermeye başlayacağını belirterek, ifade sürecinin üç gün sürmesinin beklendiğini söyledi.

Kamaraju'nun Sarraf'ın hücresinden getirileceğini söylemesi ise dikkati çekti.

Tartışmalı FDD'nin başkanı bilir kişi olarak dinlendi

Savcılığın bugün ilk dinlenen tanıklarından FBI Özel Ajanı James Atwater, Atilla'nın New York JFK Havalimanı'nda nasıl gözaltına alındığı ve tutuklandığı yönündeki soruları yanıtladı.

Savcılığın ikinci tanığı ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nde görevli (OFAC) İran yaptırımları Koordinatörü Lisa Palluconi de İran'ın finansal ve bankacılık sistemine getirilen ABD yaptırımları hakkında bilgi verdi.

Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies) adlı düşünce kuruluşundan Mark Dubowitz ise İran ekonomisi, petrol ve doğalgaz sektörleri ve ABD yaptırımları konusunda bilirkişi olarak dinlendi.

İsrail'e yakınlığı ve "neocon" kimliği ile öne çıkan Demokrasileri Savunma Vakfı (FDD) son dönemdeki birçok etkinlikte hem adının Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile anılması hem de "Türkiye karşıtı söylemlerin" yoğunlaştığı bir merkez olmasıyla dikkat çekiyor.

Duruşmanın öğleden sonraki oturumunda jüri üyelerinden bazılarının uyuduğu gözlendi.

Yargıç Berman jüri üyelerine duruşma süresince davaya ilişkin medyada yer alan haberleri hiçbir şekilde takip etmemeleri gerektiğini ve dava hakkında hiç kimseyle konuşmamalarını yeniden hatırlattı.

Duruşmanın ikinci gününe TSİ ile 17:30'da Dubowitz'in savunma avukatları tarafından yapılacak çapraz sorgulamayla başlanacak.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi 6 ayrı suç atfedilen Sarraf geçen yıl mart ayında ABD'de tutuklanmıştı.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

AA

Etiketler: rıza sarraf
Okunma Sayısı: 238
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    274. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Beşiktaş, bir ilki gerçekleştirmeye çalışacak

    Gizli tehlike: Hem psikolojimiz bozuldu hem de bağımlı olduk!

    Türkiye, AİHM'e 130 sayfalık savunma gönderdi

    ''Ölü sayısını söylemek istemiyorum''

    AYM'den Kılıçdaroğlu'nun başvurusu hakkında karar

    İstanbul Üniversitesi'nde yangın: Çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

    Kuzey Kore'den tepki çeken 'kıtalararası balistik füze' denemesi

    'Kutlu Doğum' haftasının adı 'Mevlid-i Nebi' olarak değiştirildi

    Muvazzaf askerlere büyük operasyon: 360 gözaltı kararı var!

    Sarraf, Atilla davasında 'tanık' olarak dinlenecek
    📷

    İttihad bir davanın adıdır
    📷

    Boşnakça risaleyi nasıl verdik?

    OHAL adil yargılamaya engel

    "Dağıtılan silahların toplanması aşaması olacak mı?"

    MGK bildirisi yayınlandı

    Zarrab dâvâsı ilişkileri koparabilir

    Peygamberin ahlâkına muhtacız

    Türkiye hep aynı sıkıntıları yaşıyor

    Döviz kuru iş dünyasını zorluyor

    Filistin devletinin yeri Filistindir

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat’ı sollayan zulümler
    M. Latif SALİHOĞLU

    Mersin’de Akdeniz bereketi
    Genel

    ‘Adaletin tecelli etmesini bekliyoruz’
    Genel

    OHAL adil yargılamaya engel
    Süleyman KÖSMENE

    Fahr-i Kâinatın (asm) dünyamıza teşrif ettiği gece
    Genel

    Muvazzaf askerlere büyük operasyon: 360 gözaltı kararı var!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Mevlid-i Şerifinizi ruh u canımızla tebrik ediyoruz
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Sıkıntıları aşmak için
    Davut ŞAHİN

    Tehlikeli tartışma

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.