Sarraf’ın anlaşma şartları açıklandı

ABD’nin New York kentinde İran’a yönelik yaptırımların delinmesiyle ilgili davada iddia makamı adına tanıklık yapan Rıza Sarraf’ın savcılıkla yaptığı anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Anlaşmanın üzerinde 20 Ekim 2017 tarihi yer alıyor. En altta ise Sarraf ile avukatlarının anlaşmayı imzalama tarihinin 26 Ekim 2017 olduğu görülüyor. Anlaşma kapsamında Sarraf’ın uyması beklenen koşullar şöyle sıralandı: Soruşturma kapsamındaki konularla bağlantılı olarak kendisinin ya da başkalarının yaptığı eylemleri dürüstçe ve eksiksiz olarak açıklaması. Savcılık, Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve diğer kurumlarla tam bir işbirliği içerisinde olması. Savcılığın katılmasını talep ettiği toplantılarda bizzat yer alması. Büyük Jüri, duruşma ve diğer tüm mahkeme süreçlerinde dürüstçe ifade vermesi. İşlediği tüm suçları ya da kendisine yönelik veya kendisinin dahil olduğu diğer tüm soruşturma süreçlerinin ayrıntılarını Savcılık’a bildirmesi. Başka bir suç işlememesi. Anlaşma kapsamında kabul ettiği suçlamalarla ilgili Savcılık, ilgili kurumlar ve ABD’de çalışma yetkisi bulunan avukatları haricinde kimseyle görüşmemesi. Savcılık ayrıca, Sarraf’ın anlaşmaya uyması halinde vergi usulsüzlükleri haricinde dava kapsamındaki konularla ilgili herhangi bir yeni ceza işlemi yapmayacağını kabul etti. BBC’nin haberine göre, anlaşmada Sarraf ‘ın tanık koruma programına alınarak, kendisine yeni bir kimlik verilmesi ihtimali de gündeme getirildi.