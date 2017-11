‘Sarraf kendi tanıklarını mahkemeye bildirmedi’

New York Hukuk Gazetesi (The Law Journal of New York), Atilla’nın avukatı Victor Rocco’nun mahkemede hakime söylediği “Rıza Sarraf bu dâvânın gizlenen bir sanığı oldu” sözünü başlığına çıkartarak yayınladı.

Sarraf’ın uzun bir süredir ne duruşmalara girdiği, ne de dâvâyla ilgili avukatlarının herhangi bir başvuruda bulunduğunun altı çizildi. Haberde Sarraf’ın avukatlarının jüri seçimi ve delillerle ilgili verilmesi gereken cevabi dilekçeleri de mahkemeye belirlenen süre içinde vermediğine dikkat çekildi. Gazete muhabirleri bu konuyla ilgili soruları davada yer alan bir savcıya ve Sarraf’ın avukatı Richard Berman’a ilettiklerini, ancak hiç bir cevap alamadıklarını kaydetti. Gazeteye Sarraf dâvâsını değerlendiren, Brooklyn Hukuk Fakültesi Öğretim Görevlisi ve eski New York Güney Bölge savcısı Miriam Baer, gazeteye yaptığı değerlendirmede, son olarak da farklı bir anlaşma stratejisi içerisinde olabileceklerine işaret ederek “Bir savunma ekibinin tanıklarla ilgili başvurusunu zamanında vermemesi. Bu çok şaşırtıcı bir taktik” diye konuştu.

Okunma Sayısı: 1611

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.