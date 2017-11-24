Sarraf ve Atilla'nın davasında jüri seçim tarihi belli oldu

New York'ta iş adamı Rıza Sarraf ile birlikte tutuklu yargılanan Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın savunma ekibi ve savcılık ihtilaflı konularda uzlaşmaya varamadı.

Mahkeme, 27 Kasım'daki jüri seçiminin hemen ardından başlayacak duruşma öncesi tarafların üzerinde uzlaşmasını istediği 10 konuda anlaşmaya varılamaması üzerine savcılığın ve savunma avukatlarının taleplerine ilişkin kararını açıkladı.

Atilla’nın avukatları ile savcılık uzlaşamadı

Savcılığın 7 talebinden birini kabul eden, iki talebinin ise belirli kısımlarını onaylayıp bazı bölümlerini reddeden davanın yargıcı Richard Berman, Atilla'nın avukatlarının 3 talebini de kabul etmedi.

Savcılığın ifade vermesine karşı çıktığı David Brummond'ın ABD Hazine Bakanlığı bünyesindeki Yabancı Varlıkların Kontrolü Ofisi'nin İran'a yönelik yaptırımlar (OFAC) konusunda dinlenmesine karar veren mahkeme, savcılığın bilirkişi olarak dinlenmesini istemediği Öner Özçelik'in sadece bazı konularda görüşüne başvurulmasına hükmetti.

Mahkeme, Washington merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı (Foundation for Defense of Democracies) adlı düşünce kuruluşundan Mark Dubowitz ve Jonathan Schanzer'in İran yaptırımları konusunda bilirkişi olarak dinlenmesine itiraz eden savunma avukatlarının bu talebini kabul etmedi.

Yargıç Berman, Rıza Sarraf'ın eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yazdığı ileri sürülen "ekonomik cihat" mektuplarının jüriye sunulmasına itiraz eden savcılığın bu talebini de reddetti. Ancak jürinin "Atilla'nın herhangi bir terör saldırısına karışmadığı ve terör suçuyla itham edilmediği" konusunda bilgilendirilmesine karar verdi.

Jüri seçimi 27 Kasım'da yapılacak

Seçmen ya da ehliyet numarasına göre mahkemeye davet edilen vatandaşlar arasından 12 jüri üyesi seçilecek.

27 Kasım'da jüri üyeleri belirlendikten hemen sonra davanın esastan görülmesine başlanacak.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamakla suçlanan Sarraf geçen yıl mart ayından bu yana New York'ta tutuklu bulunuyor.

Atilla ise 27 Mart'ta JFK Havalimanı'ndan Türkiye'ye gitmek üzereyken gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.