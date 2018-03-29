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29 MART 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

''Şartlı tahliye kararı'' iptal edildi

29 Mart 2018, Perşembe 18:17
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, İsrail Başsavcılığının itirazı üzerine 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkında verilen "şartlı tahliye" kararını iptal ettiği bildirildi.

Şeyh Salah'ın avukatı Halid Zabarka, yaptığı açıklamada, İsrail’in kuzeyindeki Hayfa Merkezi Mahkemesi’nin, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi’nin Şeyh Salah hakkında verdiği "şartlı tahliye" kararını, İsrail Başsavcılığının dün yaptığı itiraz üzerine iptal ettiğini belirtti.

Merkezi mahkemenin sulh ceza mahkemesinin kararına itiraz etmesinin "siyasi nedenlerle" gerçekleştiğini vurgulayan avukat Zabarka, "Kararın iptal edilmesi, özellikle İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Gilad Erdan’ın ‘Şeyh Raid uzun bir süre hapiste kalmalıdır’ sözleriyle dosyaya siyasi müdahalelerin olmasıyla gerçekleşti." dedi.

Zabarka, Şeyh Salah’ı savunma heyetinin kararı inceledikten sonra uygun adımı atacağını sözlerine ekledi.

İsrail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmada, mahkeme heyeti Şeyh Salah'ın basına açıklama yapmasını yasaklayıp koluna elektronik bileklik takarak, İsrail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulması şartıyla tahliye edilmesine karar vermişti. Ancak İsrail Başsavcılığı, mahkemenin şartlı tahliye kararına itiraz etmişti.

Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geçen haftaki duruşmada Şeyh Salah'ın "şartlı tahliye" talebini prensipte kabul etmişti. Pazartesi günü görülen duruşmada ise mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Şeyh Salah'ın koluna takılacak olan elektronik bileklikle ilgili İsrail Cezaevleri İdaresi'nden (ŞABAS-IPS) raporun kendilerine ulaşmamış olmasını gerekçe göstererek duruşmayı ertelemişti.

Şeyh Salah'ın 1948 Filistin İslami Hareketi lideri olması nedeniyle ev hapsi gibi şartlı tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akın etme ihtimali, İsrail güvenlik birimleri tarafından "tehlikeli" kabul ediliyor.

Evine düzenlenen baskınla gözaltına alınmıştı

Şeyh Raid Salah, 9 aylık tutukluluğunun ardından 17 Ocak 2016'da aralarında Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasağı da olmak üzere birtakım kısıtlamalarla serbest bırakılmıştı. Ancak, İsrail polisinin 15 Ağustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine düzenlediği baskınla yeniden gözaltına alınmıştı.

İsrail polisi, Salah'ın "kışkırtıcılık yaptığı ve yasa dışı bir derneğin faaliyetlerini desteklediği" iddiasıyla gözaltına alındığını açıklamıştı.

İsrail yönetimi, 1948 Filistin İslami Hareketi'ni Kasım 2015'te Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te işgal karşıtı faaliyetler yürüttüğü gerekçesiyle "terör örgütü" ilan ederek yasaklamıştı.

AA

Etiketler: filistin, salah, israil
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