Savaş çocuklarına sahip çıkalım

UNICEF Genel Direktörü Fore, nerede olurlarsa olsunlar tüm savaş mağduru çocuklara ulaşmanın ve ihtiyaçlarını karşılamanın kritik önem taşıdığını belirtti.

UNICEF Genel Direktörü Fore, savaşın harap ettiği Suriye’ye yaptığı beş günlük ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Ülkede çatışmaların başlamasından bu yana dünyaya gelen tahminen 4 milyon Suriyeli çocukla birlikte ülkedeki çocukların yarısının savaştan başka bir şey görmediğini belirten Fore, “Nerede olurlarsa olsunlar bu çocuklara ulaşılması, acil ve gelecekteki ihtiyaçlarının karşılanması önceliğini hala korumaktadır” dedi. Fore, “Suriye’de 8 yaşındaki her çocuk tehlike, yıkım ve ölüm ortamında büyümektedir. Oysa bu çocukların okullarına dönebilmeleri, aşılarını olabilmeleri, kendilerini güvende ve korunmuş hissedebilmeleri gerekir. Onlara yardım edebilmeliyiz” dedi. Suriye’de henüz yeni ulaşılabilir duruma gelen bazı yöreleri ziyaret eden Fore, “Douma’da aileler yıkıntılar arasında su ve yiyecek, kış aylarında sıcak yer arayışı içinde yaşamakta ve çocuklarını bu koşullarda büyütmekte. Burada 20 okul var ve hepsi aşırı kalabalık. Yetiştirilecek genç öğretmenlere, ders kitaplarına, okul malzemelerine, kapıya, pencereye ve elektriğe ihtiyaç duyulmakta” ifadelerini kullandı.

Bu gidişat durdurulmalı

Hama’da küçük yaşlardaki kız ve erkek çocukların toplumsal cinsiyet temelli şiddet karşısında nasıl durulacağını öğrendikleri bir merkezi ziyaret eden Fore, oraya düzenli olarak gelen 15 yaşındaki Zein ile konuştu. Zein, “Çatışmalar başladığından bu yana çocuklar ve gençler giderek daha saldırgan hale geldiler. Zorbalık, taciz, dayak, erken evlilik… Şiddetin tüm bu biçimleri daha da yaygınlaştı. Çocuklar ve gençler nereye baksalar şiddet görüyorlar ve artık bunu normal saymaya başladılar. Daha iyi davranışların ne olabileceğini göstererek ve bu konuda farkındalık oluşturarak bu gidişatı durdurmamız gerekiyor” dedi. Savaşın içinde büyüyen çocuklara dikkat çeken Fore, “Çatışmaların başlamasından bu yana neredeyse sekiz yıl geçti, ihtiyaçlar hala çok büyük. Ancak, bu savaş sırasında dünyaya gelen ve şiddetin ortasında büyüyen çocuklar hazırlar: öğrenmek istiyorlar; oyun oynamak istiyorlar; iyileşmek istiyorlar…” diyerek sözlerini tamamladı.