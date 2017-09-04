Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), ABD, Japonya, Fransa, İngiltere ve Güney Kore'nin talebi üzerine Kuzey Kore'nin en son yaptığı kıtalar arası balistik füze uyumlu hidrojen bombası denemesini görüşmek için acil toplandı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Konseyde yaptığı konuşmada, Kuzey Kore'nin nükleer silahsızlanması için gösterilen çabaların işe yaramadığını söyledi. "Bütün diplomatik yolları tükettik" Pyongyang'ın nükleer programının her geçen gün daha tehlikeli bir hal aldığına dikkati çeken Haley, şöyle konuştu: "Artık yeter, bütün diplomatik yolları tükettik ve sadece güçlü yaptırımlar bu sorunu diplomatik yoluyla çözmemizi sağlacak. Kuzey Kore'nin füzeleri kötüye kullanması ve nükleer tehditleri savaş için yalvardığını gösteriyor. ABD, asla savaş istemiyor ancak ülkemizin sabrı da sınırsız değil. Müttefiklerimizi ve bölgemizi savunacağız." AA

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