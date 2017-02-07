Savaş uçağını cep telefonuyla görüntüleyene para cezası

İsveç'te, üretildiği bölgede uçuş yapan savaş uçaklarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi bin euro para cezasına çarptırıldı.

İsveç'te, üretildiği bölgede uçuş yapan savaş uçaklarını cep telefonuyla görüntüleyen bir kişi 10 bin İsveç kronu (yaklaşık bin euro) para cezasına çarptırıldı. İsveç resmi haber ajansı TT'nin haberine göre, savaş uçağı üreten Saab firmasının faaliyet gösterdiği bölgede uçan jetleri telefonuyla yaklaşık 40 saniye boyunca kayda aldığı tespit edilen bir TIR şoförüne para cezası verildi. Saab firmasının konuya ilişkin açıklamasında, "Firmanın olduğu bölgede stratejik uçuşlar nedeniyle savaş uçaklarının fotoğrafının çekilmesi ya da görüntüsünün kaydedilmesi yasaktır. Bu yasağı ihlal edenler hakkında hukuki işlem yapılacağı önceden kamuoyuna bildirilmiştir." ifadeleri kullanıldı. Saab'ın bölgesindeki jetleri görüntülemenin suç olduğunu bilmediğini öne süren TIR şoförü de görüntüyü sosyal medya hesabına yüklemek üzere meraktan çektiğini söyledi. AA

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