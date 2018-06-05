Savaş ve yoksulluk çocukları vurdu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından hazırlanan bir rapor, Afganistan’da okul çağındaki çocukların neredeyse yarısının savaş, gittikçe kötüleşen güvenlik durumu ve yoksulluk gibi gerekçelerle okula gidemediğini ortaya koydu.

UNICEF’in son yayımlanan raporuna göre, 2001’de ABD’nin askeri müdahalesiyle Taliban rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez, okula gidemeyen çocukların sayısında en büyük düşüşün yaşanması dikkati çekiyor. Afganistan’da 7-17 yaş grubunda 3,7 milyon çocuk, savaş ve yoksulluk nedeniyle okula gidemiyor. Bunların yüzde 60’ını yani 2,7 milyonunu kızlar oluşturuyor. Bu da her üç kız öğrenciden ikisinin eğitim göremediği anlamına geliyor. AA

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