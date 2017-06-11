''Savaşa dönüşme tehlikesi bulunuyor''

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" gazetesine yaptığı açıklamada, kardeş ve komşu ülkelerin birbirine davranışlarını "dramatik" olarak değerlendirdi.

"Bu anlaşmazlığın bir savaşa dönüşebileceği tehlikesi bulunuyor." diyen Gabriel, krizin tırmanmasını engellemeye yönelik çalışma gösterilmesi gerektiğine işaret etti.

ABD, Türkiye, İran, Suudi Arabistan, Katar ve Kuveyt dışişleri bakanlarıyla hafta arasında görüştüğüne belirten Gabriel, "Görüşmelerden sonra durumun ne kadar ciddi olduğunu biliyorum. Ancak ilerleme sağlanması için şansımız var." ifadesini kullandı.

Gabriel, ihtilafta olan tarafların birbirleriyle görüşmeleri gerektiğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de daha önce Meksika ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Körfezdeki durumu kaygı verici olarak değerlendirmişti.

Krizi aşmak için görüşmelere belirli aktörlerin dahil edilmemeleri durumda ihtilafın çözülemeyeceğine değinen Merkel, "Buna Katar, Türkiye ve İran da dahil" ifadesini kullanmıştı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn, Mısır ve Yemen, pazartesi günü Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatarak, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Katar'a karşı diplomatik ablukaya daha sonra Maldivler, uluslararası toplumca meşruiyeti olmayan darbeci general Halife Hafter destekçisi Libya'daki Tobruk hükümeti, Moritanya ve Komor Adaları da katılmıştı. Ürdün ise salı akşamı Katar ile diplomatik ilişkilerinin seviyesini düşürdüğünü ve merkezi Katar'da bulunan El-Cezire televizyonunun yerel ofisini kapattığını duyurmuştu.

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