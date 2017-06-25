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25 HAZİRAN 2017 PAZAR - YIL: 48

Savaşın gölgesinde bayram: "4 yıl aradan sonra saldırısız ilk bayramımız"

25 Haziran 2017, Pazar 17:00
Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki il, ilçe, belde ve köylerde yaşayan halk, Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.

Bu yıl da Ramazan Bayramı'nı savaşın gölgesinde geçiren Suriyeliler, bayramı buruk şekilde karşıladı.

Ülkedeki iç savaş nedeniyle milyonlarca Suriyeli yurtlarını terk etti.

Geride kalanlar ise gurbetteki yakınlarının hasreti içerisinde.

Şam'da rejim güçlerinin kuşatması altındaki Doğu Guta bölgesinde Duma, Arbin, Zemelka, Sabka ve Misraba beldelerinde halk, bayram namazı için camileri doldurdu.

Bayram namazının ardından mezarlıkları ziyaret eden Doğu Gutalılar, bayramın ülkelerine barış, huzur ve güven getirmesini diledi.

Muhaliflerin denetimindeki camilerde okunan ortak hutbede, ülkenin içinde bulunduğu durumdan bir an önce kurtulması temennisi dile getirildi.

"4 yıl aradan sonra saldırısız ilk bayramımız"

Şam'ın Duma ilçesi sakinlerinden Emir Mustafa, yaptığı açıklamada, ''Bayramın ülkeye barış getirmesini diliyorum. 4 yıldan sonra ilk defa rejimin saldırılarına maruz kalmadan bayrama giriyoruz. Bayram namazımızı kıldık, şimdi çatışmada vefat eden yakınlarımızın kabirlerini ziyaret edeceğiz.'' dedi.

AA

Etiketler: suriye, bayram
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