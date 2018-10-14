Savcılık soruşturma başlattı: İzmir'de ölü sayısı 22'ye yükseldi

İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın'dan İzmir yönüne ilerleyen kamyon, Menderes ilçesinde yoldan çıkarak Değirmençay'a devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Savcılık soruşturma başlattı Bu arada, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı, düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin öldüğü kazaya ilişkin soruşturma başlattı. AA

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