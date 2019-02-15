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19 ŞUBAT 2019 SALI - YIL: 49

Save The Children'ın yayınladığı rapor tüyler ürpertiyor

15 Şubat 2019, Cuma 23:10
Yardım kuruluşu Save The Children, 5 yılda 1 yaşın altında 500 binden fazla çocuğun çatışmaların sebep olduğu olumsuz koşullar nedeniyle öldüğünü bildirdi.

Savaş büyüklerin, ölüm çocukların

Çocuklar savaşa alet ediliyor

İngiltere merkezli yardım kuruluşunun bugün yayımlanan raporuna göre, 2013-2017 yıllarında dünyadaki çatışmalardan olumsuz etkilenerek ölen 1 yaşında altındaki çocukların sayısı 500 bini geçmiş olabilir. 

Raporda, bunun, açlık, hastalık, hastanelerin hasar görmesi ve yardım ulaştırılamaması gibi nedenlerle ölen çocukların sayısı olduğu, doğrudan doğruya saldırılarda ölen çocukları içermediği vurgulandı.

Bunun "yılda 100 bin, günde de 300 çocuğun öldüğü" anlamına geldiği belirtilen raporda, ölümlerin çoğunluğunun 10 çatışma bölgesinde gerçekleştiği kaydedildi.

Raporda, bu bölgeler Afganistan, Yemen, Güney Sudan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Suriye, Irak, Mali, Nijerya ve Somali olarak sıralandı.

Rapora göre, aynı dönemde benzer nedenlerle ölen 5 yaşın altındaki çocukların sayısı 870 bine yükselirken, çatışmalarda ölen militan veya askerlerin sayısı ise 175 binde kaldı.

Save The Children'ın raporuna göre, 2017'de dünyadaki çatışma bölgelerinde yaşayan çocukların sayısı bir önceki yıla göre 30 milyon artarak 420 milyon oldu. 

AA

Etiketler: savaş, çatışma, save the children
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