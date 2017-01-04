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5 OCAK 2017 PERŞEMBE - YIL: 47

Savunması reddedildi: Yaralı Filistinliyi öldüren İsrail askeri suçlu bulundu!

04 Ocak 2017, Çarşamba 16:08
İşgal altındaki Batı Şeria'da yer alan El-Halil kentinde yaralı ve hareketsiz halde yerde yatan bir Filistinliyi başından vurarak öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan İsrail askeri "kasıtsız adam öldürmekten" suçlu bulundu.

Yafa Askeri Mahkemesi'nde görülen davada Askeri Hakim Maya Heller, Elor Azaria isimli İsrail askerinin, Abdulfettah eş-Şerif isimli Filistinliyi "gereksiz" yere vurarak öldürdüğünü söyledi. Hakim, Azaria'nın avukatlarının yaptığı "Eş-Şerif daha önce aldığı yaralar nedeniyle öldü" yönündeki savunmayı da reddetti.

Kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulunan Azaria'ya ne ceza verileceğine daha sonra karar verileceği bildirildi. Azaria'nın avukatlarının kararı temyize götürmesi bekleniyor.

Ne olmuştu?

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da geçtiğimiz yıl mart ayında "bir askeri bıçakladıkları" iddiasıyla 21 yaşındaki Filistinli Abdulfettah eş-Şerif ve yine 21 yaşındaki Remzi el-Kasravi'yi öldürdüğü bildirilmişti.

Olaydan saatler sonra bir İsrail askerinin, yerde yaralı halde yatan Abdulfettah eş-Şerif'i başından vurarak öldürdüğü anın görüntüleri ortaya çıkmıştı. İsrailli insan hakları kuruluşu B'Tselem'in, Youtube üzerinden yayınladığı görüntülere göre, söz konusu asker yerdeki yaralı Filistinlinin yakınına gelerek başına nişan alıyor ve ateş ediyor.

Filistin kamuoyunda infiale yol açan görüntüler, uluslararası toplumun da tepkisini çekmişti.

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada, yaralı Filistinlinin vurularak öldürülmesi "korkunç, ahlaksız ve gayri adil" bir fiil olarak tanımlanarak, kınanmıştı.

İsrail ordusu ise görüntünün yayınlanmasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını, soruşturma bitine kadar da Azaria isimli askerin görevinden uzaklaştırıldığını duyurmuştu. Azaria ise daha sonra yaptığı savunmada, yerde yaralı halde yatan Filistinlinin "üzerinde bomba olduğu tehlikesiyle ateş ettiğini ve Abdulfettah eş-Şerif'in kedisinin sıktığı kurşun nedeniyle değil daha önce aldığı yara nedeniyle öldüğünü" öne sürmüştü.

AA

Etiketler: filisitin, israil, israil askeri
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