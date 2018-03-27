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27 MART 2018 SALI - YIL: 49

Sayıları 18 bini aştı; 5. konvoy da Hama'ya ulaştı

27 Mart 2018, Salı 14:52
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuğu Doğu Guta'dan ayrılmak zorunda kalanları taşıyan beşinci konvoy da Hama'ya vardı. Doğu Guta'dan çıkanların sayısı 18 bini aştı.

Rusya'nın garantörlüğünde yürütülen görüşmeler sonucu, Doğu Guta'nın Arbin, Zemelka ve Ayn Terma yerleşimlerini kapsayan tahliyeler sürüyor. 

İlk iki konvoy Haresta ilçesinden çıkmak zorunda kalanları tahliye etmişti. Bundan sonra Arbin, Zemalka ve Ayn Terma beldelerinden tahliye süreci başlamıştı.

5. konvoy Hama'ya ulaştı

Hasta ve yaralılar ile askeri muhalif unsurları taşıyan yaklaşık 6 bin 800 kişinin bulunduğu, 122 otobüs ve 7 hasta nakil aracından oluşan beşinci konvoyun, ülkenin orta kesimindeki Hama'ya ulaştığı öğrenildi.

Konvoyda daha önce yaralanmış ve hayati tehlikesi olan hastaların bulunduğu kaydedildi. Ayrıca hamile bir kadının da doğum yaptığı öğrenildi.

Konvoyun Hama'dan muhalif ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki İdlib ve batı Halep kırsalındaki geçici barınma merkezlerine gitmesi bekleniyor.

Geçen hafta başlayan zorunlu tahliyelerde bölgeden çıkanların sayısı 18 bini aştı.

Tahliyeler sürecek

Haresta ilçesinde tahliyeler tamamlandı, Arbin, Zemelka ve Ayn Terma'da tahliye sürecinin devam etmesi bekleniyor.

Tahliyeler devam ederken Esed rejimi ve destekçilerinin binlerce kişiyi katlettiği Doğu Guta'nın Duma ilçesi ise hala abluka altında.

Tahliyeye giden süreç

Esed ve destekçileri, Rusya'nın hava desteğini alarak, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'yı ele geçirmek için 19 Şubat'ta harekete geçmişti. Bu tarihten itibaren rejim ve Rus savaş uçakları yaklaşık 400 bin sivilin yaşadığı bölgeye havadan ve karadan düzenlediği saldırıları yoğunlaştırmıştı.

Saldırılar sonucu çok sayıda sivil ölürken, evleri yıkılan ve sürekli saldırılara maruz kalan binlerce sivil yer altındaki sığınak ve bodrum katlarına saklanmıştı.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 24 Şubat'ta aldığı ancak başlama süresi belirtilmeyen ateşkes kararına rağmen rejim ve destekçilerinin yoğun saldırısı altında kalan Doğu Guta'da sivil ölümleri devam etmiş, uluslararası toplumun girişimleri sonuç vermemişti.

Ayrıca Rusya, BMGK kararının ardından 27 Şubat'ta ateşkesin her gün yerel saatle 09.00-14.00 (TSİ 10.00-15.00) arasında geçerli olacak şekilde başladığını ilan edip rejimin buna uyacağını ileri sürmüştü.

Ancak rejim güçleri, BMGK ve Rusya'nın ateşkes karalarına rağmen saldırılarına ara vermemiş, 3 Mart'tan itibaren bölgeye kara operasyonu başlatmış ve sivil yerleşimleri bombalamayı sürdürmüştü.

Rejim ve destekçileri, 11-12 Mart'ta Doğu Guta'nın doğusundan batısına doğru ilerleyerek Haresta ilçesini de kuşatmış ve Doğu Guta bölgesini 3 parçaya bölmüştü.

Muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 400 bin kişi 5 yıldır abluka altında yaşıyordu. Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle son aylarda yoğun saldırılarla bölgenin yarıdan fazlasını ele geçirmesiyle on binlerce kişi rejim kontrolündeki alanlara göç etmek zorunda kaldı.

AA

Etiketler: doğu guta, suriye, tahliye
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