Seçim danışmanı, Rusya soruşturması suçlamalarını kabul etti

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim dönemindeki kampanya danışmanı Richard Gates'in, Rusya soruşturması kapsamında kendisine yöneltilen suçlamaları kabul ettiği bildirildi.

Amerikan medyasında yer alan haberlere göre, ABD'de Rusya soruşturmasını yürüten Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in suçladığı Richard Gates, savcılıkla iş birliği yaparak suçlamaları kabul etti. Donald Trump'ın seçim kampanyası döneminde kampanya menajeri Robert Manafort'un yardımcısı olarak görev yapan Gates'in, "ABD hükümetine karşı komplo kurmak" ve "FBI yetkililerine yalan söylemek" suçlamalarını kabul ettiği belirtildi. Mueller ile iş birliği yapacak Gates'in bundan sonraki süreçte Mueller ile iş birliği yapacağı ve Rusya soruşturmasıyla ilgili yeni bilgiler verebileceği kaydedildi. Gates ile daha önce suçlanan Manafort'un ise halen hakkındaki suçlamaları reddettiği biliniyor. Ayrıca Gates'in eski ortağı ve iş arkadaşı Manafort'a karşı ifade verip vermeyeceği de merak ediliyor. AA

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