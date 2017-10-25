‘Seçim olsa Trump’a oy vermem

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı bOB Corker, bugün yeniden seçim olması durumunda ABD Başkanı Trump’a destek vermeyeceğini belirtti.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Corker, ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkeyi yönetme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını savunarak, “Açıkça görülüyor ki Başkan olarak meselelerin üstesinden gelemeyecek.” ifadesini kullandı. Sputnik’te yer alan habere göre, ABD Başkanı Trump ile Cumhuriyetçilerin önemli senatörlerinden Corker arasındaki söz düellosu, Amerikan kamuoyunda gündeme damgasını vurdu. Twitter hesabından Corker’ı hedef alan Trump, Cumhuriyetçi senatörün “İran’la nükleer anlaşmada önemli rolü olduğunu” ve şimdi de vergi reformu konusunda kendisine karşı mücadele ettiğini savundu. Trump ayrıca, kendisinin destek vermemesi sebebiyle 2018 yılındaki ara seçimlerde Corker’ın yarışamayacağını ve bu pozisyondaki bir senatörün vergi reformuna karşı çıkmasının çok üzücü olduğunu belirti.

‘’Ülkemize zarar veriyor’’

Amerikan CNN kanalına konuşan Corker ise Trump’ın yorumuna sert sözlerle cevap verdi. Bugün yeniden başkanlık seçimleri olması halinde Trump’a destek verip vermeyeceği sorusuna, “Hayır, kesinlikle.” cevabını veren Corker, Trump’ın ülkeyi yönetme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını ifade etti. 2018 ara seçimlerine girip girmemesiyle Trump’ın desteği arasında bir ilgi olmadığını söyleyen Corker, ABD Başkanı’nın bu konuda yalan söylediğini iddia etti. “Açıkça görülüyor ki Başkan olarak meselelerin üstesinden gelemeyecek.” değerlendirmesini yapan Corker, Trump’ın Amerikan çocuklarına rol model olamayacağını da savundu. “O, sanıyorum en çok da ‘ülkemizin değerini düşürmesi’ ile hatırlanacak ve bu utanç verici bir şey. Şu anda yaşananlar ülkemize zarar veriyor.” görüşünü paylaşan Corker, Trump konusunda hayal kırıklığı yaşadığını dile getirdi.